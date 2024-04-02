Selahattin Metin 7 bin 565 oy ile başkan seçildi

MHP Bünyan Belediye Başkan Adayı Selahattin Metin resmi olmayan kesin sonuçlara göre ilçede 7 bin 565 oy alarak seçimi kazandı.

Selahattin Metin 7 bin 565 oy ile başkan seçildi
Kayseri GündemEditör

MHP Bünyan Belediye Başkan Adayı Selahattin Metin; resmi olmayan kesin sonuçlara göre ilçede 7 bin 565 oy alarak seçimi kazandı.

Resmi olmayan kesin sonuçlara göre Bünyan’daki seçim sonuçları şu şekilde:

"MHP’nin Adayı Selahattin Metin 7 bin 565 oy, İYİ Parti’nin Adayı Erhan Özhan 4 bin 847 oy, Yeniden Refah Partisi’nin Adayı Şinasi Gülcüoğlu 2 bin 224 oy."

İHA
Kayseri Gündem

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