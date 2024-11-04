Park halindeki motosikletten cep telefonu çaldılar

Kayseri'de park halindeki motosikletten cep telefonu çalan 2 çocuk yakalanırken olay güvenlik kameralarına yansıdı.

Park halindeki motosikletten cep telefonu çaldılar
Kayseri GündemEditör

Kayseri’de park halindeki motosikletten cep telefonu çalan 2 çocuk yakalanırken olay güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri park halindeki motosiklette bulunan telefonu çalan 2 çocuğun kimliklerini tespit etti. Ekipler tarafından yakalanan 2 çocuk hakkında işlem başlatılırken, suça konu cep telefonu sahibine teslim edildi.

Çocukların motosikletten cep telefonunu çaldığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

İHA
Kayseri Gündem

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