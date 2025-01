Vali Çiçek, “İnternet ortamı ile evlerimiz sokaklardan daha tehlikeli hale gelebiliyor”

Kayseri Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığı ile gerçekleşen Liseler Arası Bil-Kazan Bilgi Yarışması’nın Final Programı gerçekleştirildi. Programda kazanan yarışmacılara ödülleri verildi. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, programda yaptığı konuşmada tüm kurum ve kuruluşların teyakkuzda olduğunu ve internet ortamındaki olumsuzluklardan korunmak gerektiğini vurguladı. Vali Çiçek konuşmasında şunları söyledi: Öğrencilerimiz için söylüyorum; biz herhalde sizden daha şanslı bir çocukluk, gençlik geçirdik. Çünkü bizim zamanımızda sadece sokakların ve gecenin karanlığından korunmamız gerekiyordu ancak şimdi evlerimizin içerisinde tabletlerle, internetle ortaya konulan tuzaklar var. Gençlerimize kurulan komplolar bizim dönemimizden çok daha fazla. Annelerimizin akşam olmadan eve gel demesini karanlıktan, sokaklardan korunmamız gerektiği ile ilgili olarak anlıyorduk ama şimdi maalesef çocuklarımıza kurulan tuzaklar ailelerinin yanıbaşlarında internet üzerinden gerçekleşiyor. Dolayısıyla evlerimiz sokaklardan daha tehlikeli bir hale gelmiş oluyor. Büyük bir mücadele veriliyor. Şu an konuştuğum dakika içerisinde bile askerlerimiz sınır içerisinde ve sınır ötesinde her an bir bombanın patlayacağı şekilde teyakkuzda bekliyor. Bu milletin, bizim geleceğimiz için her gün birileri şehit oluyor. Güçlü Türkiye olsun diye o kadar büyük bir mücadele veriliyor ki; dolayısıyla böyle bir savaş verilirken yurt içerisinde de gençlerimizin tuzaklara çekiliyor olması bizi ayrı yaralıyor. Onun için sürekli teyakkuz halindeyiz.”