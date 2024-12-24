Parkta öldürülen gencin katillerinin yargılanmasına başlandı

Olay, 6 Mart'ta saat 18.30 sıralarında, Melikgazi ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi'ndeki parkta meydana geldi.

Aralarında husumet bulunan Ş.S. ile S.A. konuşmak için parkta buluştu. Taraflar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. S.A.’nın yanında getirdiği tüfekle ateş etmesi sonucu Ş.S. olay yerinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili S.A. ile yanında olan H.K. (20) gözaltına alındı. 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine konuldu. Sanıklar hakkında 'Kasten adam öldürme' suçundan dava açıldı. Davanın ilk duruşmasında konuşan S.A., “Olaydan 1 hafta önce benim darp edilirken görüntümü çekmişti. Onu silmesi için Ş.S.’yi aradım.'Yüz yüze gelince silerim' dedi. Tek başıma gitmek istemediğim için H.K.’yi ile gittim. Yere doğru ateş ettim. Bacağından yaralandığımı düşünmüştüm. Pişmanım. Böyle olsun istemedim" dedi.

Diğer sanık H.K. ise suçsuz olduğunu belirtti. Mahkeme heyeti sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek eksiklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.