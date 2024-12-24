Okul ve personel servislerine denetim: 130 araç denetlendi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından okul ve personel servislerine denetim gerçekleştirildi. Denetlenen 130 servis aracından 21'i trafikten men edildi, 3 araca korsan taşımacılıktwn işlem yapıldı, 15 araç güzergah dışı nedeniyle işlem yapıldı. 10 araca sürücü belgesi uygunluğu olmamasından, 5 araca muayenesiz trafiğe çıkmaktan, 6 araç sürücüsüne yetersiz ehliyetten, 1 araç sürücüsüne ehliyetinin süresi bitmesinden ve 8 araca diğer maddelerden cezai işlem uygulandı.

Emniyet Müdürlüğü paylaşımında, "Öğrencilerimiz ve vatandaşlarımızın güvenli seyahati için denetimlerimiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" ifadelerine yer verdi.