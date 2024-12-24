Okul ve personel servislerine denetim: 130 araç denetlendi
Kayseri'de polis ekipleri tarafından okul ve personel servislerine denetim gerçekleştirildi. Denetlenen 130 servis aracından 21'i trafikten men edildi.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından okul ve personel servislerine denetim gerçekleştirildi. Denetlenen 130 servis aracından 21'i trafikten men edildi, 3 araca korsan taşımacılıktwn işlem yapıldı, 15 araç güzergah dışı nedeniyle işlem yapıldı. 10 araca sürücü belgesi uygunluğu olmamasından, 5 araca muayenesiz trafiğe çıkmaktan, 6 araç sürücüsüne yetersiz ehliyetten, 1 araç sürücüsüne ehliyetinin süresi bitmesinden ve 8 araca diğer maddelerden cezai işlem uygulandı.
Emniyet Müdürlüğü paylaşımında, "Öğrencilerimiz ve vatandaşlarımızın güvenli seyahati için denetimlerimiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" ifadelerine yer verdi.