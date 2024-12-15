Parmağına sıkışan yüzüğü itfaiye çıkardı

Kayseri'de bir kişinin parmağına sıkışan yüzük, itfaiye ekipleri tarafından kesilerek çıkartıldı.

Parmağına sıkışan yüzüğü itfaiye çıkardı
Kayseri GündemEditör

Kayseri’de bir kişinin parmağına sıkışan yüzük, itfaiye ekipleri tarafından kesilerek çıkartıldı.

Edinilen bilgiye göre, parmağındaki yüzük sıkışan vatandaş, kangren olma tehlikesi yaşayınca Kayseri Devlet Hastanesine başvurdu. Burada ilk müdahalesi yapılan vatandaşın parmağındaki yüzük çıkarılamayınca durum Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bildirildi. Acil servise gelen itfaiye ekipleri, vatandaşın parmağına sıkışan yüzüğü keserek çıkardı.

İHA
Kayseri Gündem

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