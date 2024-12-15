52 tarihi eser ele geçirildi

Kayseri'de polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda Roma ve Bizans dönemine ait 52 adet tarihi eser ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.

52 tarihi eser ele geçirildi
Kayseri GündemEditör

Kayseri’de polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda Roma ve Bizans dönemine ait 52 adet tarihi eser ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, tarihi eser satışı yapılacağı bilgisi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda İ.K., D.B. ve H.T. yakalandı. Şahısların ikametinde ve araçlarında yapılan aramada Roma ve Bizans dönemine ait 52 adet tarihi eser ele geçirildi. Ele geçirilen eserle el konulurken, gözaltına alınan 3 kişi hakkında ’2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu’na muhalefet’ suçundan işlem başlatıldı.

İHA
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

'Biz Çiftçiyiz Platformu'ndan gövde gösterisi
'Biz Çiftçiyiz Platformu'ndan gövde gösterisi
İYİ Parti Melikgazi İlçe Teşkilatı Yönetim Kurulu Tanıtma Toplantısı gerçekleştirildi
İYİ Parti Melikgazi İlçe Teşkilatı Yönetim Kurulu Tanıtma Toplantısı gerçekleştirildi
Aile içi cinayete kurban giden anne ve oğlunun cenazeleri yakınlarına teslim edildi
Aile içi cinayete kurban giden anne ve oğlunun cenazeleri yakınlarına teslim edildi
İYC Öğrencileri Kayseri'nin Tarihi Güzelliklerini Keşfetti
İYC Öğrencileri Kayseri'nin Tarihi Güzelliklerini Keşfetti
Nursaçan Ailesi'nin acı günü: Yetiş Cemal Nursaçan hayatını kaybetti
Nursaçan Ailesi'nin acı günü: Yetiş Cemal Nursaçan hayatını kaybetti
KAYMEK'te erkek kursiyerlere el sanatları eğitimi
KAYMEK'te erkek kursiyerlere el sanatları eğitimi
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!