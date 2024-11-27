Parti değişikliği Büyükşehir Meclisinde krize neden oldu!

Özvatan Belediye Başkanı Halit Demir, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin bütçesi hakkında söz alırken, Kahveci'nin partisine katılmasını tebrik etti. Ancak bu, YRP'li meclis üyesi Vahap Ekinci’nin Kahveci’yi kınaması ile gerginliğe yol açtı. Demir, bu duruma yanıt vererek, "Her meclis üyesimiz bizim için değerlidir. Herkesin kendi siyasi tercihine saygı duyuyoruz. Hoş geldiniz!" dedi.

Yaşanan bu siyasi gerginlik, bir kısım Meclis Üyeleri'nin yeniden saf değiştirmeleriyle devam edeceğe benziyor.