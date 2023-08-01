Pastırmaya gurbetçi dopingi

Kayseri'ye gelen gurbetçiler, pastırmaya yoğun ilgi gösteriyor. Pastırmacı Yasin Güzel, 'Gurbetçi sezonunun açılmasıyla işlerimizde yoğunluk başladı' dedi.

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  • 01.08.2023 11:49
  • Güncelleme: 01.08.2023 12:04
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Pastırmaya gurbetçi dopingi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’ye gelen gurbetçiler, pastırmaya yoğun ilgi gösteriyor. Pastırmacı Yasin Güzel, “Gurbetçi sezonunun açılmasıyla işlerimizde yoğunluk başladı” dedi.

Gurbetçi vatandaşlar tatil döneminde memleketlerine gelmeye başladı. Kayseri’de çarşıda yoğunluk oluşturan gurbetçiler, esnafın yüzünü güldürdü. Kayseri’nin önemli lezzetlerinden biri olan pastırmaya oldukça yoğun ilgi gösteren gurbetçiler, 1 yıl boyunca yiyecekleri pastırmaları temin etmeye başladı.

Gurbetçi vatandaşların dilim fiyatı 6,5 TL olan pastırmaya, sucuktan daha çok ilgi gösterdiklerini söyleyen pastırmacı Yasin Güzel, “Artık yaz geldi. Bizim de gurbetçi sezonumuz açıldı. Tabii ki işlerde biraz artış ve yoğunluk başladı. Tempolu bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Şu anda 40 günümüz var. Yeni gelen gurbetçilerimiz var. Emekli olan gurbetçilerimizde yeni yeni gitmeye başladılar. Bizim için tam sezon açıldı diyebiliriz. Genelde pastırmayı daha çok satıyoruz. Çünkü gelen gurbetçilerimiz pastırmamıza daha çok rağbet gösteriyor. Onların geldikleri ülkede de sucuk yapımı var. Gurbetçi vatandaşlarımız oradaki sucuklara daha çok ilgi gösteriyor. Şu anda pastırma satışlarımız daha fazla. Fiyatlarımız normal olarak artış gösterdi. Etin kilogram fiyatının artmasıyla birlikte pastırma ve sucuk fiyatlarımızda da artış oldu. Ancak geçen sene ile oranladığımız zaman çok fahiş bir artış yok. Pastırma ve sucuklarımız alınacak durumda. Gurbetçi vatandaşlarımız o kadar yolculuk yapıyor. Evlerine gittiklerinde dolaba koymalarını öneriyoruz. Biz burada yolculuk zaten vakum yapıyoruz. Bizim yaptığımız vakumdan çıkartıp buzluğa atarlarsa daha uzun süre orada saklayabilirler” diye konuştu.

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İHA

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