Patates üreticilerine 'mildiyö' uyarısı

Niğde Tarım ve Orman İl Müdürlüğü; patates üretimi yapan çiftçileri mildiyö hastalığına karşı uyardı.

Niğde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; patateste mildiyö hastalığı riskine karşı, ilaçlama uyarısında bulunularak; "2024 yılı üretim dönemi için son zamanlarda iklim şartlarının serin ve nemli geçmesi sebebiyle patateste mildiyö hastalığı riski artmıştır. Bu nedenle patates üreticilerimizin gerekli tedbirleri alarak düzenli ilaçlama yapmaları gerekmektedir. İlaçlama yaparken lütfen eldiven, gözlük, tulum ve maske kullanınız. Arılara zararsız saatlerde uygulama yapınız" denildi.