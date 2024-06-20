Sivas'ta 2023'te 4 bin 518 kişi öldü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023 yılına ilişkin ölüm nedeni istatistiklerini açıkladı.

Verilere göre kentte geçtiğimiz yıl içerisinde 4 bin 518 kişi öldü. Sivaslıların hayatını kaybetmesine neden olan hastalıklar sıralamasında bin 713 ölümle dolaşım sistemine bağlı hastalıklar ilk sırada yer aldı. Dolaşım sistemine bağlı hastalıkların ardından Sivaslıların hayatını kaybetmesine neden olan en önemli ikinci neden ise iyi huylu ve kötü huylu tümörler oldu. Sivas´ta 2023’te tümör nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 773 olarak açıklandı. 699 kişi solunum sistemi hastalıkları nedeniyle, 136 kişi sinir sistemi ve duyu organları hastalıkları nedeniyle, 205 kişi endokrin, beslenme ve metabolizmayla ilgili hastalıklar nedeniyle, 205 kişi dışsal yaralanma nedenleri ve zehirlenmeler gerekçesiyle, 518 kişi de diğer hastalıklara bağlı olarak hayata göz yumdu. Koronavirüs dolayısıyla 2023’te 14 kişinin hayatını kaybettiği Sivas’ta nedeni bilinmeyen ölüm sayısı ise 255 oldu.