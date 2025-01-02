Pazar tezgahlarında sarmısak rekoru

Kayseri’de vatandaşlar alışveriş için semt pazarının yolunu tutuyor. Kocasinan ilçesine bağlı Sahabiye Mahallesi Perşembe Pazarı’nda yoğunluk yaşanırken pazar tezgahlarında; domatesin kilosu 25 lira ile 30 lira arası, biberin kilosu 70 lira ile 80 lira arası, portakalın kilosu 25 lira ile 35 lira arası, limonun kilosu 10 lira ile 15 lira arası, hurmanın kilosu 25 lira ile 50 lira arası, narın kilosu 25 lira ile 30 lira arası, salatalığın kilosu 60 lira ile 65 lira arası, patatesin kilosu 10 lira ile 15 lira arası, muzun kilosu 35 lira ile 65 lira arası, soğanın kilosu 10 lira ile 20 lira arası, havuçun kilosu 15 lira ile 20 lira arası, mantarın kilosu 60 lira ile 120 lira arası, patlıcanın kilosu 60 lira ile 70 lira arası, mandalinanın kilosu 40 lira ile 50 lira arası, portakalın kilosu 25 lira ile 35 lira arası, karnabaharın tanesi 20 lira ile 50 lira arası, brokolinin tanesi 25 lira ile 50 lira arası, fiyatlarla alıcı buluyor. Öte yandan maydanoz 15 liradan, pırasa 25 liradan, sarımsak 200 liradan satılıyor.