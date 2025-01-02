Cezaevinde intihar: Çaydanlıkla darp suçundan tutuklanmıştı
Kayseri'de çaydanlıkla başka birini darp etmesi üzerine tutuklanan 18 yaşındaki H.C.C. iddiaya göre tutuklu olduğu cezaevinde kendini asarak yaşamına son verdi.
Kayseri'de geçtiğimiz günlerde H.C.C.'nin çaydanlıkla başka bir şahsı darp ettiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşması üzerine polis ekipleri çalışma gerçekleştirdi.
Bu kapsamda olayı gerçekleştiren ve 43 suç kaydı bulunan H.C.C. tutuklandı. İddiaya göre H.C.C. tutuklandıktan kısa bir süre sonra yaşamına son verdi.