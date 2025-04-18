PFDK’dan Kayserispor’a ağır ceza

TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından Süper Ligin 31’inci haftasında oynanan maçlarla ilgili sevk kararları açıklandı. Kayserispor kulübü toplamda Bir Milyon 434 Bin TL para cezası ile Kuzey Tribün alt E ile Güney Tribün Alt B bloklarda yer alan seyircilere bir maç ceza geldi. PFDK’nın Kayserispor ile ilgili kararları şu şekilde, “Kayserispor Kulübü’nün, 13.04.2025 tarihinde oynanan Kayserispor-Kasımpaşa Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı FDT’nin 49/1. maddesi uyarınca 630.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Kayserispor Kulübü’nün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan kuzey tribün alt E ve güney tribün alt B bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine, aynı müsabakada Kayserispor Kulübü’nün, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 4. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle FDT’nin 49/3. maddesi uyarınca 292.500 TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Kayserispor Kulübü’nün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca 168.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Kayserispor Kulübü’nün, akreditasyon sisteminin işletilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca 168.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Kayserispor Kulübü idarecisi Süleyman Akın’ın, Kayserispor Kulübü görevlisi Okan ve Fatma Arman’ın, stadyuma usulsüz seyirci almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca 58.500 TL para cezası ile cezalandırılmasına” karar verilmiştir açıklamasında bulunuldu.