PFDK’dan Kayserispor’a ceza

TFF ikinci haftanın ardından PFDK kararları açıklandı. Kayserispor da PFDK’ya sevk edilmişti. Sarı kırmızılı kulüp işe ilgili açıklanan kararlar şu şekilde, “Kayserispor Kulübünün, 17.08.2024 tarihinde oynanan Kayserispor – Sivasspor Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 252 Bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu Batı Alt C blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine, aynı müsabakada Kayserispor Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı ihtar cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Kuzey Alt C-D-E bloklarında yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verilmiştir”