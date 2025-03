PFDK'dan Kayserispor'a para ve taraftarıyla sportif direktörüne men cezası

TFF PFDK tarafından sezonun 27’inci haftasında oynanan maçlarla ilgili Disiplin Kurulu kararleri açıklandı. Kayserispor ‘saha olayları’, Sportif Direktör Muhammed Türkmen gördüğü kırmızı kart nedeniyle ve taraftar da ‘kötü ve çirkin tezahürat’ gerekçesiyle PFDK’ya sevk edilmişti. Sarı kırmızılı kulüp ile ilgili açıklanan kararlar şu şekilde, “Kayserispor Kulübünün, 08.03.2025 tarihinde oynanan KAYSERİSPOR - Başakşehir FK Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca 168.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Kayserispor Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 300.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Kuzey Alt tribün C, D, Kuzey Üst Tribün K, Doğu Alt Tribün C, D, E, F, Doğu Üst Tribün L, Batı Alt Tribün B, C, F, Güney Alt Tribün C, D, E bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine, aynı müsabakada Kayserispor Kulübü antrenörü Muhammed Türkmen’in, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 58.500.-TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir” olarak açıklandı.