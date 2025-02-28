PFDK'dan Kayserispor yöneticilerine 'ihtar'
Kayserispor kulübü PFDK tarafından 168 Bin TL para cezası alırken Başkanı Nurettin Açıkalın, Asbaşkan Rıza Erkut Yurdemi, yönetici Gökhan Gülen ihtar cezası aldı.
Süper Ligin 25’inci haftasında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevkler yapıldı. Kayserispor ile ilgili alınan karar şu şekilde, “Kayserispor Kulübünün, 23.02.2025 tarihinde oynanan Kayserispor - Göztepe Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, akreditasyon sisteminin işletilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca 168 Bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, Başkan Nurettin Açıkalın’ın, Asbaşkan Rıza Erkut Yurdemi ve yönetici Gökhan Gülen ihtar cezası almasına karar verilmiştir” açıklaması yapıldı.