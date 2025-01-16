Pide fırınından sızan duman apartman sakinlerini endişelendiriyor

İddiaya göre Kayseri’nin Talas ilçesi Mevlana Mahallesi’nde bulunan bir apartmanın sakinleri apartmanın altında bulunan pide fırınından çıkan karbondioksit gazının evlerin elektrik panolarının ve havalandırmalarından içeri girmesinden dolayı Kayseri İl Sağlık Müdürlüğüne ve Talas Tarım İlçe Müdürlüğüne şikayette bulundular. Bina sakinleri olayla ilgili yetkili kurumlardan çözüm bekliyor.

Daire içerisine sızan dumandan dolayı hastaneye kaldırıldığı iddia edilen bina sakini yetkililere yardım talebinde bulunarak, “Ben koah hastasıyım binamızın altında bir fırın var o fırından bacalarını temizlemedikleri ve bakım yapmadıklarından dolayı binanın içerisine ve oradan da dairelerimize duman geliyor. Birkaç defa zehirlenme tehlikesi atlattık. Can kaybı olmadan bu olaya bir çözüm getirilmesi gerekiyor” diye konuştu.