Sosyal medya ihbarlarına trafikten toplam 75 bin tl cezai işlem
Kayseri'de polis ekipleri tarafından trafik güvenliğini tehlikeye sokan 3 araç ve sürücüsü tespit edilerek toplam 75 bin 141 TL cezai işlem uygulandı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gelen ihbarlar neticesinde yapılan araştırmalarda, 1 adet drift atan araç ve sürücü, 1 adet ters şeritte seyreden araç ve sürücü, 1 adet dönüş kuralına uymayan araç ve sürücü tespit edilerek toplam 75 bin 141 TL cezai işlem uygulandı. Araç sürücüsünün sürücü belgesine 2 ay süreyle el konularak hakkında trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan adli işlem başlatıldı.