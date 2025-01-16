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Sosyal medya ihbarlarına trafikten toplam 75 bin tl cezai işlem

Kayseri'de polis ekipleri tarafından trafik güvenliğini tehlikeye sokan 3 araç ve sürücüsü tespit edilerek toplam 75 bin 141 TL cezai işlem uygulandı.

Sosyal medya ihbarlarına trafikten toplam 75 bin tl cezai işlem

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gelen ihbarlar neticesinde yapılan araştırmalarda, 1 adet drift atan araç ve sürücü, 1 adet ters şeritte seyreden araç ve sürücü,  1 adet dönüş kuralına uymayan araç ve sürücü tespit edilerek toplam 75 bin 141 TL cezai işlem uygulandı. Araç sürücüsünün sürücü belgesine 2 ay süreyle el konularak hakkında trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan adli işlem başlatıldı.

Haber Merkezi

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