Pınarbaşı sandık başına gitti

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde mühürsüz oyların kullanıldığı gerekçesiyle seçimlerin iptal edildiği Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde halk yeniden sandık başına gitti.

Pınarbaşı sandık başına gitti
Kayseri GündemEditör

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri’nde mühürsüz oyların kullanıldığı gerekçesiyle seçimlerin iptal edildiği Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde halk yeniden sandık başına gitti.

Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde yapılan seçimlerde mühürsüz oy kullanıldığı gerekçesiyle MHP İl Seçim Kurulu’na itirazda bulunmuş, itirazı değerlendiren Yüksek Seçim Kurulu (YSK) ise ilçedeki seçimlerin yeniden yapılması kararını vermişti. Kararın ardından Pınarbaşı halkı, sabah saat 08.00’den itibaren sandık başına gitti. 141 sandıkta yapılacak olan oy verme işlemi saat 17.00’de sona erecek.

İptal edilen 31 Mart seçimlerinde CHP Adayı Deniz Yağan 5 bin 82 oy, MHP Adayı Menduh Uzunluoğlu ise 4 bin 758 oy almıştı.

Pınarbaşı sandık başına gitti
Pınarbaşı sandık başına gitti
Pınarbaşı sandık başına gitti
Pınarbaşı sandık başına gitti
İHA
Kayseri Gündem

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