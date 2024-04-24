Pınarbaşı seçimlerinde Milli Yol Partisi MHP lehine adayını çekiyor

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde seçimlerin 2 Haziran’da yenilenmesine karar vermişti. Konuyla ilgili Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri il binasında basın toplantısı düzenlendi. Basın toplantısında konuşan MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, “Pınarbaşımızda çeşitli partiler çeşitli adaylar çıkarttılar ve 31 Mart seçimlerinde yarıştılar. 31 Mart seçimlerinde Milli Yol Partisi’nden aday olmuş ve bin 700 civarı oy almış. Yapmış olduğumuz istişareler sonucunda Servet Kantekin Bey MHP’ye destek verme kararı almıştır. Böyle bir karardan dolayı da kendilerine teşekkür ediyorum. Hiçbir menfaat gözetmeksizin, hiçbir pazarlık unsuru ortaya koymaksızın, ‘benim derdim, davam Pınarbaşı, daha güzel bir Pınarbaşı’ demek kaydıyla saflarımızda yer aldı. Pınarbaşı’nın geleceği için MHP’ye işaret etti” şeklinde konuştu.

‘YARINLARIMIZIN TEMİNATI OLAN GÜZEL PINARBAŞI’MIZIN GELECEĞİNİN KARARMAMASI İÇİN’

Pınarbaşı ilçesinde yenilenecek olan seçimlerde adaylıktan çekildiğini ve MHP’ye destek vereceğini açıklayan Milli Yol Partisi Pınarbaşı Belediye Başkan Adayı Servet Kantekin, “31 Mart 2024 tarihinde yapılan seçimlerde Pınarbaşı belediye başkanlığına Milli Yol Partisi’nden aday olarak 1.617 oy aldım ve seçimde oy kullanan hemşehrilerimizin yüzde 10.59’unun teveccühüne mazhar oldum. Bilindiği üzere tespit edilen usulsüzlükler nedeniyle ilçe seçim kurulu, il seçim kurulu ve yüksek seçim kurulu tarafından iptal edilen Pınarbaşı belediye başkanlığı seçimi 2 Haziran tarihinde yenilenecek. Pınarbaşı’da belediye başkanlığı yapan dedem rahmetli gibi güzel ilçemizin daha iyi bir geleceğe kavuşması adına belediye başkanlığına aday olduğum seçimlerdeki sonuç ve bugün gelinen noktada Pınarbaşı’mızın geleceği için bir karar almam gerekti. Tekrarlanacak olan seçimde ilçemizin aydınlık geleceğine yol açmam gerektiğine inandığım için. Yarınlarımızın teminatı olan güzel Pınarbaşı’mızın geleceğinin kararmaması için. Dünya görüşümüzü şekillendiren Ülkücü hareketin siyasi temsilcisi olan, gönül dünyamda da kıymetli bir yeri bulunan Milliyetçi Hareket Partisi lehine, MHP Belediye Başkan adayı Menduh Uzunluoğlu’nu desteklemek üzere çekilme kararı aldım. Pınarbaşı ilçemizde birliğin, beraberliğin, huzurun, güvenin sağlanması dışında hiçbir beklentimiz ve talebimiz olmaksızın yapmış olduğumuz birçok istişare sonucunda vermiş olduğumuz bu kararımızın Pınarbaşı ilçemize hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.