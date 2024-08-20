Polis arabası takla attı
Kayseri'de polis aracının direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç devrildi. Kazada maddi hasar meydana geldi.
Kaza saat 8 sıralarında Kocasinan İlçesi İnönü Bulvarı Doğu Terminali yakınlarında meydana geldi. Polis memurunun direksiyon hakimiyetini kaybettiği ekip aracı devrilerek ters döndü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yol kısmen trafiğe kapandı. Polis ekipleri yara almazken aracın kaldırılmasının ardından yol tamamen trafiğe açıldı.