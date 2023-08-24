Polis bir yandan tacirlere geçit vermiyor, bir yandan da halkı bilgilendiriyor

Kayseri’de polise ekipleri tarafından uyuşturucu konusunda vatandaşları bilgilendirmek için yürütülen çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Bir yandan uyuşturucu ticaretine karşı operasyonlarını aralıksız sürdüren Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, diğer yandan halkı bilgilendirici çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede ekiplerin halkın yoğun olarak bulunduğu okullar, kuran kursları, AVM’ler parklar, üniversiteler, küçük ve büyük sanayi kuruluşları, meydanlar, trengarı ve otogarda Kayserili vatandaşları uyuşturucuya karşı bilinçlendirmek, farkındalık oluşturmak hedefiyle eğitim faaliyetleri aralıksız sürdürüyor.

Polis ekipleri, 2023 yılı Ocak ve Ağustos ayları arasında bilgilendirmek için 40 binin üzerinde vatandaşa ulaşırken, ulaşmaya devam ediyor