OSB’de 2 araç birbirine çarptı

Kaza, Kayseri’nin Melikgazi ilçesine bağlı Organize Sanayi Bölgesi dağ yolunda meydana geldi. Seyir halindeki iki otomobilin sürücülerinden birisinin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araçlar çarpıştı. Kazada her iki otomobilin hasar almasıyla birlikte araç sürücüleri de yaralandı.

Kazayı gören vatandaşlar, olayı sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. Yaralılar hastaneye kaldırılırken polis ekipleri de kaza hakkında inceleme başlattı.