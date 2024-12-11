Polis ekipleri 5 bin 126 kişiyi sorguladı 

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan 32 şok uygulamada 5 bin 126 kişi ve 2 bin 96 oto sorgusu yapıldı, 210 park/bahçe kontrol edildi, 13 aranan şahıs yakalandı.

Polis ekipleri 5 bin 126 kişiyi sorguladı 

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği Yunus Timleri, Güven Timleri ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü personelleri tarafından 42 ekip 108 personnel yapılan 32 şok uygulamada;  5 bin 126 kişi ve  2 bin 96 oto sorgusu yapıldı, 210 park/bahçe ve 41 ticari taksi kontrol edildi, 13 aranan şahıs yakalandı, 7 kişi hakkında toplam 20,01 gr gram narkotik madde bulundurmaktan gerekli adli işlem başlatıldı, 3 yoklama kaçağı kişi işlem yapıldı, 1 adet ruhsatsız kuru sıkı tabanca, 10 adet fişek, 1 adet yakalama/hacizli oto ele geçirildi.

Haber Merkezi

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