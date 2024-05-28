Polis ekipleri bir haftada 39 bin 222 vatandaşı bilgilendirdi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından son bir haftalık çalışmaları kapsamında Kayseri Dünya Ticaret Merkezi Fuar alanı ve Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde vatandaşlara bilgilendirme çalışmaları yapıldı.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar kapsamında;

Melikgazi İlçesi Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesinde düzenlenen 2. Kadın Girişimleri Kooperatifleri Fuar Alanında, 3 bin 895 vatandaşa iletişim yoluyla dolandırıcılık ve hırsızlık konularında,

Dünya Ticaret Merkezi Fuar alanında düzenlenen KOCAFEST’te Öğrencilerimiz Geleceğimiz projesi kapsamında stant kurulumu yapıldı. Bin 100 öğrenciye ise güvenli internet kullanımı, sosyal medya bağımlılığı ve genel güvenlik, asayiş konularında, 250 vatandaşa ise Telefonla Dolandırıcılık Mağduru Olmayalım projesi kapsamında dolandırıcılık olaylarının önlenmesine yönelik,

Kayseri Dünya Ticaret Merkezi fuar alanında düzenlenen KOCAFEST’te 800 kadın vatandaşa, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesinde düzenlenen 2. Kadın Kooperatifleri Fuarı’nda ise bin 500 kadın vatandaşa KADES hakkında,

Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesinde düzenlenen Kayseri 2.Kadın Kooperatifleri Fuarında bin 650 vatandaşa,

Siber Suçlarla Mücadele kapsamında Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesinde düzenlenen 2.Kadın Kooperatifleri Fuarı’nda 23 bin vatandaşa, Dünya Ticaret Merkezi’nde düzenlenen KOCAFEST’te 3 bin 500 vatandaşa ulaşılarak siber güvenlik, siber zorbalık, sosyal medyanın hayatımıza etkisi, bilinçli internet kullanımı, yasadışı bahis ve internet güvenliği konularında bilgilendirme çalışmaları yapıldı.

Bunun yanı sıra Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince Yusuf Erdem Ortaokulu, Eğitim Pınarı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, Minikler Akademi Kreş, Gündüz Bakım Evi ve Kayseri Final okullarında toplam 557 öğrenciye temel trafik eğitimi verilirken, Kayserigaz A.Ş.’de 75 personele seminer düzenlenerek emniyet kemeri simülasyon aracı ile eğitim verildi.

Aynı zamanda ‘En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi’ kapsamındaki 3 etkinlikte 195 vatandaşa, ‘Narko Nokta Projesi’ kapsamındaki 7 etkinlikte 2 bin 615 vatandaşa, ‘Narko Rehber Projesi’ kapsamındaki 2 etkinlikte 85 vatandaş olmak üzere 12 faaliyet kapsamında toplam 2 bin 895 vatandaşa ulaşılarak bilgilendirme faaliyetleri yapıldı.