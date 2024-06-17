Polis ekipleri, hırsızlardan 4 milyon 100 bin TL değerinde malzeme ele geçirdi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından şehrin huzur ve güvenliğini sağlamak maksadıyla yapılan 1 haftalık çalışmalar neticesinde; Terör örgütü soruşturmaları kapsamında 4 kişiye yasal işlem yapıldı, 90 adet ruhsatsız tabanca, 6 adet ruhsatsız tüfek, 6 adet kurusıkı tabanca, 3 adet kapsam dışı bıçak, 110 adet fişek ele geçirildi, Toplam 202 yıl 6 ay 18 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 174 kişi yakalandı, 59 kişi adli makamlarca tutuklandı, 90.000 dal makaron, 380 adet sökülmüş TAPDK bandrolü, 30 kg kaçak tütün ele geçirildi, aranan şahıslar kapsamında 6 şüpheli yakalandı, ele geçirilen suç unsurları ve toplam 4 olay kapsamında 12 kişi hakkında gerekli yasal işlemler yapılarak adli makamlara sevk edildi.

Öte yandan 33 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatıldı, 51 şüpheli yakalandı ve 32 şüpheli adli makamlarca tutuklandı, Hırsızlık malı olan 4 milyon 100 bin TL değerindeki malzemeler ele geçirilerek eksiksiz olarak sahiplerine teslim edildi, 195,35 gram narkotik madde ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi, 33 şahıs yakalandı, 8 kişi tutuklandı.