Saadet Partisi'nde bayramlaşma töreni gerçekleştirildi

SP Kayseri İl Başkanlığı’nda düzenlenen bayramlaşma törenine SP Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan, SP Kayseri İl Başkanı Baki Coşkun, SP Kayseri İl Başkan Yardımcısı Nuri Ürkündaş ve partililer katılım sağladı.

Bayramlaşma töreninde konuşan SP Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan; “Ben başta kıymetli hemşerilerim olmak üzere tüm İslam aleminin kurban bayramını tebrik ediyorum. Bu bayramın mutluluğunu yaşarken Gazze’de yaşayan insanların yaşadıkları olayların üzüntüsünü yaşıyoruz. Türkiye’de son dönemde yaşanan ekonomik krizlerden dolayı kurban kesim hanelerinde yaptığımız görüşmelerde kurban kesiminin neredeyse yarı yarıya düştüğünü öğrenmiş olduk bunun üzüntüsünü de yaşıyoruz. İnşallah bundan sonraki yapılacak ekonomik hamlelerle bir sene sonraki kurban bayramında insanlarımız rahat bir şekilde kurban kesebilmesini de ümit ediyoruz” şeklinde konuştu.