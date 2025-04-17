Polis Haftası dostluk maçı yapıldı
Polis Haftası etkinlikleri çerçevesinde Kayseri Amatör Spor Kulüpleri tarafından dostluk maçı düzenlendi.
Süper Stadında oynanan maçta Kayseri ASKF takımı ile Emniyetgücü karşılaştı. İl Emniyet Müdürü, müdür yardımcıları komiserlerinden oluşan takımla kamu kurum ve kuruluş ile STK yetkililerinden oluşan Kayseri ASKF takımı karşı karşıya geldi. Maçın başlama vuruşunu Kayseri Valisi Gökmen Çiçek yaptı. Karşılaşma 3-3’lük beraberlikle sona erdi.
İL EMNİYET MÜDÜRÜ ATANUR AYDIN: ÖNEMLİ OLAN BERABERLİKTİ
Karşılaşma sonrası açıklama yapan İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, “Bu bir dostluk maçıydı. Skor da 3-3 bitti. Allah birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi bozmasın” dedi.
MAÇIN KİMLİĞİ
STAT: Sümer
HAKEMLER: Ramazan Haymana, Recep Güneş, Yasin Emre Ceylan
EMNİYETGÜCÜ: Kemal Kaya, Mustafa Topal, Baki Köroğlu, Volkan Odyakmaz, Zafer Akpınar, Adnan Akalın, Yasin Zeki, Atanur Aydın, Haydar Alp Kaynar, Süleyman Deniz, Mesut Oğuz, Osman Demirtepe
KAYSERİ ASKF: Hüseyin Göktaş, Kurtuluş Karamustafa, Serhat Çolukan, Ahmet Yıldız, Ali İhsan Kabakcı, Metin Kösedağ, Ömer Tekeş, Fatih Altun, Mutlu Önal, Hüseyin Akay, Fatih Çağan, Ahmet Çiçek
GOLLER: Yasin Zeki, Volkan Odyakmaz (2) (Emniyetgücü) Fatih Altun, Ömer Tekeş, Volkan Odyakmaz - kendi kalesine (Kayseri ASKF)