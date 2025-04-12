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- Polis Teşkilatının 180. yılına özel konser düzenlendi: Bilgi yarışması ödülleri de sahiplerini buldu
Polis Teşkilatının 180. yılına özel konser düzenlendi: Bilgi yarışması ödülleri de sahiplerini buldu
Polis Teşkilatının kuruluşunun 180. yıl dönümü kapsamında, 'Grup Yankı/İl Kültür Turizm Müdürlüğü Orkestrası' tarafından Kadir Has Kültür ve Kongre Merkezi'nde konser düzenlendi. Öte yandan Siber suçalrla mücadele şube müdürlüğü tarafındna 26 mart 2025 tarihinde düzenlenen bilgi yarışmasının ödülleri sahiplerini buldu.
“Grup Yankı/İl Kültür Turizm Müdürlüğü Orkestrası” tarafından düzenlenen konser Kadir Has Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Öte yandan Kayseri Valiliği'nin olurlarıyla, Kayseri Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 26 Mart 2025 tarihinde düzenlenen bilgi yarışmasının ödülleri, polis teşkilatının kuruluşunun 180. yıl dönümü kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte sahiplerini buldu. Ödül töreni, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Pop Koro tarafından organize edilen etkinlik çerçevesinde gerçekleştirildi. Etkinliğe İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Kayseri Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürü Hakan Beyaz, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arzu Çıngır, şehit aileleri ve teşkilat üyeleri katıldı.