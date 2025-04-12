Saadet Partisi ve Kayseri Büyükşehir arasındaki gerginlik tatlıya bağlandı
Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'ın yaşanan tartışma sonrası Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı pazartesi günü ziyaret edeceği öğrenildi. Böylelikle iki taraf arasında uzlaşma sağlandığı anlaşıldı.
Saadet Partisi Kayseri ile Büyükşehir Belediyesi arasında, genel Başkan Mahmut Arıkan adına randevu verilmemesi, kongre afişlerinin toplatılması ve salon tahsisi nedeniyle tartışma yaşanmasının ardından iki taraf anlaşma yoluna gitti.
Öte yandan Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan’ın pazartesi günü Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ı ziyaret edeceği öğrenildi.