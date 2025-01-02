Polis, yüksek sesle müzik dinlenen araca el koydu

Kayseri'de yüksek sesle müzik açıp çevredeki vatandaşlardan sert tepki gören bir kişiye polis ekiplerince 14 bin 594 TL ceza uygulandı. Araç trafikten men edilirken sürücünün sürücü belgesine 2 ay süreli el konuldu.

Polis, yüksek sesle müzik dinlenen araca el koydu

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri "Yüksek sesle müzik açan şahıs sert tepki ile karşılaştı" konulu paylaşım ile ilgili olarak çalışma gerçekleştirdi. Bu kapsamda bahse konu araç tespit edilerek sürücüsüne trafik kanununun ilgili maddelerinden 14 bin 594 TL cezai işlem uygulandı. Araç trafikten men edilirken sürücünün sürücü belgesine 100 ceza puanını doldurduğu için 2 ay süreli el konuldu.

Haber Merkezi

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