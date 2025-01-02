Üç aylar başladı: Regaib Kandili bugün idrak edilecek

Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in, "Ya Rabbi, Receb ve Şabanı bizler için mübarek kıl ve bizi Ramazana eriştir" diye dua ederek karşıladığı mübarek üç aylar, 1 Ocak Çarşamba gününden itibaren idrak edilecek.

Recep ayında, Regaip ve Mi'râc;, Şaban ayında Berat, Ramazan ayında ise Kadir Gecesi gibi dört ayrı geceyi içinde barındıran üç aylar, dua ve yakarışların Allah'a arz edilmesi, pişmanlık gözyaşlarıyla günahların yıkanması, yapılan ibadet ve taatlere verilen sevabın katlanması bakımından kaçırılmayacak bir fırsat olarak görülüyor.

Üç aylardaki mübarek gün ve geceler

Regaib Kandili 2 Ocak Perşembe; Miraç Kandili 26 Ocak Pazar; Berat Kandili 13 Şubat Perşembe günü idrak edilecek.

Müslümanlarca "on bir ayın sultanı" olarak tanımlanan Ramazan-ı Şerif 1 Mart Cumartesi; Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi 26 Mart Çarşamba; Ramazan (Fıtr) Bayramı 1. Günü 30 Mart Pazar günü idrak edilecek.

Hadislerle üç aylar

Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed, üç aylara çok önem vermiş ve bu aylar gelince "Ya Rabbi, Recep ve Şaban'ı bizler için mübarek kıl ve bizi Ramazana eriştir" diye dua etmiştir. Ayrıca, şu hadisleri buyurmuştur:

-Haram aylar, Receb, Zilkade, Zilhicce ve Muharremdir. (İbni Cerir)

-Haram aylarda bir gün oruç tutup bir gün yemek çok faziletlidir. (Ebu Davud)

-Receb ayında Allah-u Teâlâ'ya çok istiğfar edin; çünkü Allah-ü Teâlâ'nın, Receb ayının her vaktinde Cehennemden azat ettiği kulları vardır. Ayrıca Cennette öyle köşkler vardır ki ancak Receb ayında oruç tutanlar girer. (Deylemi)

-Receb-i şerifin bir gün başında, bir gün ortasında ve bir gün de sonunda oruç tutana, Receb'in hepsini tutmuş gibi sevab verilir. (Miftah-ül-cennet)

-Ramazan ayı dışında Allah rızası için bir gün oruç tutan, iyi bir yarış atının bir asırda alacağı mesafe kadar Cehennemden uzaklaşır. (Ebu Ya'la)

-Şu beş gecede yapılan dua geri çevrilmez: Regaib gecesi, Şabanın 15. gecesi, cuma gecesi, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gecesi. (İ. Asakir)

-Allah-u Teâlâ Receb ayında hasenatı kat kat eder. Bu ayda bir gün oruç tutan, bir yıl oruç tutmuş gibi sevaba kavuşur. 7 gün oruç tutana, Cehennem kapıları kapanır. 8 gün tutana Cennetin 8 kapısı açılır. 10 gün tutana, Allah-u Teâlâ istediğini verir. 15 gün oruç tutana, bir münadi, "Geçmiş günahların af oldu" der. Allah-u Teâlâ Nuh Aleyhisselam'ı Receb'de gemiye bindirdi. O da, Receb ayını oruçlu geçirip oradakilere oruç tutmalarını emretti. (Taberani)

Recep'te, takva üzere bir gün oruç tutana, oruç tutulan günler dile gelip, "Ya Rabbi, onu mağfiret et" derler. (Ebu Muhammed)

Üç aylarda neler yapılmalı

Müslümanlar bu aylarda geçmişin muhasebesini iyi yapmalı. Geleceğe daha gayretli olarak yönelmelidir. İnananların 3 aylar için muhakkak bir programının olması gerekir. Müminlere o ayları, o günleri gafletle geçirmek asla yakışmaz. Gücü yetiyorsa bu ayları bol bol oruç tutarak geçirmeli. Bu ayda özellikle fakir ve fukaraları gözetmeli. Başta Gazze olmak üzere zulüm altında bulunan Müslüman kardeşlerimiz için dua etmeli. Elimizde hiçbir şey gelmiyorsa bile bu zulmün bertaraf edilmesi, zalimlerin kahrolması için dua etmeliyiz.

Recep ayında oruç tutanlar Allah-u Teâlâ'nın 3 türlü lütfuna mazhar olurlar. Birincisi geçmiş günahları mağfiret edilir. İkincisi kalan ömrüne bereket katılır. Üçüncüsü de haşir meydanında onu susuzluktan muhafaza eder. Şu mübarek günlerin, bereketli gecelerin farkına varıp kendimizi tenha bir köşeye çekerek sorgulamak zorundayız. Yaptığımız suçları işlediğimiz hataları gözden geçirmeli kulunu, bir annenin evladından daha çok seven Rabbimize ellerimizi kaldırırken gönül dolusu pişmanlık gözyaşlarıyla manevi kirlerden arınmalıyız. İmanımızı beynimize hâkim kılarak bu günlere hazırlanmalıyız.

Cahiliye devrinde bile bu aya değer verildi. Müşrikler arasındaki kavga ne kadar şiddetli de olsa Recep ayına girildiği zaman bir ateşkes sağlanırdı. Çünkü haram aylardan biridir Recep ayı. Recep ayının ilk haftası Cuma günü ise Regaip kandilidir. Regaip, rağbetlerin toplanması anlamındadır. Bu aya girdiğimizde birbirimizi hayırlara teşvik edelim.

