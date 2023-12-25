Polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan araç takla attı: 3 yaralı

Nevşehir'de polisin dur ihtarına uymayarak kaçan alkollü sürücü, aracının direksiyon hakimiyetini kaybederek önce orta refüje, ardından trafik lambalarına çarparak takla attı. Meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

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  • 25.12.2023 00:46
  • Güncelleme: 25.12.2023 08:55
Polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan araç takla attı: 3 yaralı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Nevşehir’de polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan alkollü sürücü, aracının direksiyon hakimiyetini kaybederek önce orta refüje, ardından trafik lambalarına çarparak takla attı. Meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Oğuzhan Gevenç adlı sürücü, 06 ZZN 06 plakalı otomobil ile Osmanlı Caddesi üzerinde seyir halindeyken polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçtı. Polis ekiplerinin takip ettiği sürücü Saatçi Hoca Caddesi’nden, Milli İrade Caddesi Türbe Kavşağı’na geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybederek önce orta refüje, sonrasında trafik lambalarına çarparak takla attı.

Kendilerini takip eden polis ekiplerinin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü ile aynı otomobilde bulunan 2 kişi de yaralandı. Yaralılar kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.

Kaza yapan araçtaki alkol şişesi dikkatlerden kaçmazken araçta yolcu olarak bulunan bir genç gazetecilere “Alkollüydük, kaçtık kaza yaptık, niye çekiyorsunuz? Çekmeyin." diye tepki gösterdi. Kazada yaralanan diğer arkadaşı için de, “Onu annesi bana emanet etti. Ben de onunla aynı ambulansla hastaneye gitmek istiyorum.” dedi.

Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

İHA

Kayseri Gündem
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