Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü fazla kaçamadı

Melikgazi ilçesi Battalgazi Mahallesi’nde saat 15.45 sularında, uygulama yapan polis ekipleri bir aracı durdurmak istedi. Polis ekiplerinin ‘dur’ ihtarına uymayan M. isimli şahıs araçla kaçmaya başladı. Ara sokaklardan Kartal Kavşağı’na gitmeye çalışan şahıs, çok uzaklaşamadan polis ekipleri tarafından yakalandı.

Otomobilde yapılan arama sonrası şahıs gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.