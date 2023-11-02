- Haberler / Gündem / Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarında yapılan yemekler ihtiyaç sahipleri ile paylaşılıyor
Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarında yapılan yemekler ihtiyaç sahipleri ile paylaşılıyor
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen 'Komşum Projesi' ile öğrenci yurtlarında yemek saatleri sonrasında fazla gelen yemekler yurtlarda kapan gönüllü öğrenciler tarafından paketlenerek ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılıyor.
- 02.11.2023 17:33
- Güncelleme: 02.11.2023 17:33
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı öğrenci yurtlarının hepsinde devam eden ‘Komşum Projesi’ ile hem yemek israfı olmuyor hem de ihtiyaç sahibi ailelere sıcak yemek yardımı yapılıyor.
Yurtlarda kalan ve gönüllü olarak projeye destek veren öğrenciler yaptığı açıklamada "Yurtlarımızda saat 23.00 sonrası yemek saati bitiyor. Bizlerde gönüllü olarak projede yer alıp fazla gelen yemekleri paketliyor ve bize talepte bulunan ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıyoruz. Projede yer almaktan dolayı çok mutluyuz" dediler.
1ha
İlk Yorum Yazan Sen Ol!
BUNLARA DA BAKIN