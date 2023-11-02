Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarında yapılan yemekler ihtiyaç sahipleri ile paylaşılıyor

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı öğrenci yurtlarının hepsinde devam eden ‘Komşum Projesi’ ile hem yemek israfı olmuyor hem de ihtiyaç sahibi ailelere sıcak yemek yardımı yapılıyor.

Yurtlarda kalan ve gönüllü olarak projeye destek veren öğrenciler yaptığı açıklamada "Yurtlarımızda saat 23.00 sonrası yemek saati bitiyor. Bizlerde gönüllü olarak projede yer alıp fazla gelen yemekleri paketliyor ve bize talepte bulunan ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıyoruz. Projede yer almaktan dolayı çok mutluyuz" dediler.