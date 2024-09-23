Polisinden torbacılara operasyon: 4 gözaltı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alınırken çeşitli miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Polisinden torbacılara operasyon: 4 gözaltı
Kayseri GündemEditör

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ’torbacı’ olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alınırken çeşitli miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre uyuşturucu madde ticareti yapan ve ’torbacı’ olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda; V.A. (51), H.S.H. (34), A.Ç. (34) ve G.A. (37) yakalanarak gözaltına alındı. Ekiplerce yapılan aramalarda ise; 17 parça halinde toplam 124,14 gram narkotik madde ile 2 adet hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan H.S.H. ile A.Ç. hakkında ’uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak’ suçundan, V.A. ile G.A. hakkında ise ’uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan işlem başlatıldı.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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