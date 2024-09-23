Kınalı keklikler yeniden doğayla buluşturuldu

Kayseri'nin Develi ilçesinde ihbarı değerlendiren Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, ele geçirdikleri 2 kınalı kekliği yeniden doğayla buluşturdu.

Kınalı keklikler yeniden doğayla buluşturuldu
Kayseri GündemEditör

Kayseri’nin Develi ilçesinde ihbarı değerlendiren Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, ele geçirdikleri 2 kınalı kekliği yeniden doğayla buluşturdu.

Zile Genel Avlaği sınırlarında KAYSERİ DKMP Develi Şefliği’ne yapılan ihbarı değerlendiren ekipler; ele geçirdikleri 2 adet kınalı kekliğe el koydu. Gerekli sağlık kontrolleri yapılan keklikler, ekiplerce yeniden doğal yaşam alanına bırakıldı.

İHA
Kayseri Gündem

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