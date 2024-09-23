Kınalı keklikler yeniden doğayla buluşturuldu
Kayseri'nin Develi ilçesinde ihbarı değerlendiren Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, ele geçirdikleri 2 kınalı kekliği yeniden doğayla buluşturdu.
Kayseri’nin Develi ilçesinde ihbarı değerlendiren Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, ele geçirdikleri 2 kınalı kekliği yeniden doğayla buluşturdu.
Zile Genel Avlaği sınırlarında KAYSERİ DKMP Develi Şefliği’ne yapılan ihbarı değerlendiren ekipler; ele geçirdikleri 2 adet kınalı kekliğe el koydu. Gerekli sağlık kontrolleri yapılan keklikler, ekiplerce yeniden doğal yaşam alanına bırakıldı.