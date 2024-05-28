Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu: 'Anadolu ile ilgili en eski bilgiler Kültepe'den geliyor'

Kültepe-Kaniş-Karum Ören Yeri Kazı Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu, Kayseri Ticaret Odası (KTO) Mayıs Ayı Meclis Toplantısı’nda yaptığı konuşmasında, Anadolu insanının 4 bin yıl önce Kültepe tabletleri ile okuma yazmayı öğrendiğini söyleyerek, “Anadolu ile ilgili en eski bilgiler Kültepe’den geliyor” dedi.

Kültepe’nin 4 bin yıl önce Anadolu’nun en büyük şehirlerinden biri olduğunu söyleyen Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu, “Kültepe günümüzden 4 bin yıl önce rahatlıkla söyleyebiliriz ki Anadolu’nun en büyük şehirlerinden bir tanesi ve bunun sebebi de ticaret. O dönemdeki güvenli liman, güvenli bölge olması itibariyle de insanların rahatlıkla ticaret yapabileceği ve kendilerini emniyet altında hissettikleri bir bölge. Bu bölge bu gelişimini Anadolu’ya değil de Mezopotamya’ya borçlu. Şöyle ki yaklaşık olarak 4 bin yıl önce Musul’un 150 kilometre kadar güneyindeki Asur kentinde bir iktidar değişikliği oluyor. Yeni bir hanedan geliyor ve hanedanın kralı memleketin refahını ticarette buluyor. Aslına bakarsak Asur çok fakir bir bölge. Herhangi bir yeraltı zenginliği yok fakat özelliği ticaret rotalarının üzerinde olması. Bizim İpekyolu dediğimiz rotanın da bir kavşak noktası ve buranın da böyle bir avantajı var. Buradaki kral refahı ticarette buluyor. Bu kral tahta geldiği zaman dünyada hiçbir yerde görülmeyen ilk kez olan bir sistemi getiriyor ve ticareti özelleştiriyor, liberalleştiriyor. Özel kişilerin firma kurmasına olanak sağlıyor ve ticaretin önünü açıyor. O dönemde Asur’daki kral aslında bizim bir holdingin CEO’su gibi. 4 bin sene önce Asur’da gelişen bu sistem, aynen olduğu gibi Anadolu’ya geliyor ve bunun Anadolu’daki merkezi de Kültepe’dir” dedi.

“Anadolu ile ilgili en eski bilgiler Kültepe’den geliyor”

Kulakoğlu, Anadolu ile ilgili en eski bilgilerin Kültepe’den geldiğini söyleyerek, “Biz 1948 yılından beri yapılan kazılarda bu ticaretin yönetildiği yapıları, sarayları bulduk ve aslında bakarsanız en önemli kazancı diyebileceğim de yaklaşık 23 bin civarında tablet bu sayede geldi. Tabletlerin gelmesinin sebebi de şu; ticaret çok sistemli bir ticaret. Yapılan harcamaların, alınan kararların hepsi, aklınıza gelebilecek kuruş dahi harcandığı takdirde kayıt edilmiş. Dolayısıyla da bu tabletler, Kültepe’de çıkarıldı. Bu bakımdan da aslında çok daha özel bir konumu var Kültepe tabletlerinin. Bu tabletler sayesinde aslında Anadolu insanı çok farklı bir dünyaya girdi. Bu anlamda Anadolu ilk kez yazılı çağlara giriyor. Yazılı çağlar derken de aslında tarihi çağlara giriyor. Anadolu ile ilgili en eski bilgiler, tarihi ya da günlük hayata ilişkin veriler de hep Kültepe’den geliyor. Anadolu insanı günümüzden 4 bin yıl önce Kayseri’de Kültepe’de okuma yazmayı öğreniyor. Bunun dışında somut belgelerimiz de var. Şunu da söyleyeyim dünyada çok sayıda tablet var ama hepsi saraylarda, tapınaklarda kullanılmış ve dolayısıyla yanlı tabletler ama Kültepe arşivlerin hepsi özel şahıslara ait arşivler ve içindeki yazılar da özel kişilerin mektupları, işlemleri ve kayıt ettikleri tabletler” ifadelerini kullandı.