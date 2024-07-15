Prof. Dr. Hilmi Demir: '15 Temmuzun en büyük kahramanı Türk milletidir'

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı kapsamında; Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesi Konferans Salonu’nda TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hilmi Demir tarafından ’Milletin Zaferi ve FETÖ Terör Örgütü’ konulu konferans düzenlendi. Konferansa; Vali Gökmen Çiçek, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Haldun Taşan, TBMM Millî Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Ayşe Böhürler ve Bayar Özsoy, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Jandarma Komutanı Hakan Dedebağı, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları, ERÜ Rektörü Fatih Altun, siyasi parti temsilcileri ve öğretim üyeleri katılım sağladı.

15 Temmuzda Türkiye’nin büyük bir badire atlattığını ifade eden Öğretim Üyesi Demir, FETÖ ve benzeri örgütlere dünya tarihinde az rastlanılabileceğini belirterek “FETÖ, devlet içinde devlet kurmaya çalışmış paralel bir yapıydı. Bu badirenin atlatılmasının en büyük rolü de milletimiz üstlendi. 15 Temmuzun en büyük kahramanı Türk milletidir. Böylesine badirelerin yaşanmaması adına çok daha fazla çalışmalı ve bu hain girişimi unutmamalı, unutturmamalıyız. 15 Temmuzu unuttuğumuz takdirde yeni felaketler bizleri kapıda bekler, bu doğrultuda bütün şehit ve gazilerimizi rahmetle yâd ediyor, 15 Temmuzun Türk milletinin muhteşem direnişi ve zaferi olduğunu tekrardan hatırlatmak isterim” diye konuştu.