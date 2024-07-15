Kayserili 15 Temmuz Şehitleri: Kübra Doğanay ve Cennet Yiğit

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından 15 Temmuz 2016 yılında yapılan darbe girişiminde Kayseri 2 şehit verdi. Cennet Yiğit ve Kübra Doğanay, Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığına düzenlenen bombalı saldırıda şehit oldu.

‘ŞEHİT CENNET YİĞİT’

Bünyan nüfusuna kayıtlı Cennet Yiğit, 03.09.1993 tarihinde Alanya'da doğdu. Yahya Kemal ve Huriye Hanım'ın iki kız çocuğundan küçüğü olan Cennet, ilköğretimi Hayate Hanım İlköğretim Okulu'nda, liseyi Kayseri Fevziye Memduh Güpgüpoğlu Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi'nde Resim-İş bölümünde tamamladı.

Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim İş Öğretmenliği bölümü son sınıf öğrencisi iken Polis Akademisi sınavlarına katıldı ve kazandı. İki üniversiteyi aynı anda tamamlayıp mezun oldu ve hayatına polis olarak devam etmeye karar verdi. Sonrasında Özel Harekat polisliğine olan hayranlığından dolayı 3 aylık eğitim sonrası üniforma giymeye hak kazandı.

Komiser yardımcısı olarak 10 ay Özel Harekat da görev yapan şehidimiz 15 Temmuz 2016 gecesi Fetö tarafından gerçekleştirilen darbe girişimi sırasında Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığına düzenlenen bombalı saldırıda genç yaşta makamlarının en yücesine ulaştı.

‘ŞEHİT KÜBRA DOĞANAY’

Kübra Doğanay, 15 Temmuz gecesi Özel Harekat Daire Başkanlığı yakınında bulunan evindeydi. Atılan ilk bombadan sonra görev yerine geçmek istedi. Dışarı çıkacağı anda meslektaşı Şehit Cennet Yiğit telefonla aradı ve birlikte gitme teklifinde bulundu.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü önündeki FETÖ kuşatmasını kaldırmak için harekete geçen iki arkadaş, mühimmat almak için Özel Harekat Daire Başkanlığı'na döndü. Saldırı öncesinde son olarak saat 23.58 sıralarında Kübra ile konuşan ablası, ´´Ablacığım, kendine dikkat et, bol bol Ayet el-Kürsi'yi oku zırh gibi seni korur´´ dedi.

Kübra ise ablasına, ´´Tamam, anne ve babama selam söyle şarjım bitiyor. İl Emniyet Müdürlüğü'nü kuşatacağız, göreve gidiyorum´´ diyerek telefonu kapattı. Kapının önüne geldikleri sırada darbeciler ikinci bombayı attı. Kübra Doğanay olay yerinde arkadaşı ile birlikte şehit düştü. Şehit Cennet Yiğit, Kübra Doğanay'ın yakın arkadaşı. Birlikte okumuş birlikte çalışmışlardı. Darbe gecesi ikisi de 23 yaşında şehit edildi.

Şehit Doğanay´ın cenazesi memleketi Kayseri Yeşilhisar´daki Camii Kebir´in önüne getirildi. Ardından ilçe mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı.

Çocukluğundan beri polis olmayı hayal eden Kübra Doğanay, Marmara Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü 4. sınıfta okurken komiser yardımcılığı sınavlarına girdi. Doğanay, ilk olarak Diyarbakır'ın Sur ilçesinde görev aldı.

Fakat ailesi endişelenmesin diye Çanakkale'ye gittiğini söyledi. 8 ay boyunca PKK'ya yönelik operasyonlarda görev aldı. Daha sonra Ankara'ya çağırılan Doğanay, Diyarbakır'a geri gitmek istediğini söyleyerek şehit oluşundan 15-20 gün önce dilekçe gönderdi. 23 yaşındaki Özel Harekat Polisi Kübra Doğanay, sık sık şehit olmak istediğini söylüyordu.

Şehidin ismi, memleketi olan Kayseri Yeşilhisar'daki bir fen lisesine, Mersin Yenişehir'de bulunan bir kız Anadolu imam hatip lisesine ve Yalova'da bulunan bir imam hatip ortaokuluna verildi.