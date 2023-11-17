Prof. Dr. Mehmet Okuyan, “Filistin davadır, İsrail sorundur “

Okuyan, “Bu İsrail sorunu ve Filistin davası, birçok konferansta, akademik toplantılarda, televizyon programlarında ‘Filistin sorunu’ başlığıyla veriliyor. Adının dahi doğru koyulamadığı bir meselenin çözümünü nasıl bulacaksınız, tartışacaksınız? Bu hususta sorunun temelini baştan doğru algılamalıyız. Sorun olan Filistin değil; Filistin davadır, İsrail sorundur” dedi.

MAKSEM Derneği tarafından Erciyes Kültür Merkezi’nde düzenlenen ‘İsrail Sorunu ve Filistin Davası’ konulu konferansta konuşmacı olarak Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Okuyan yer aldı. İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Kuran-ı Kerim Tilaveti okunmasıyla başlayan konferans, dinleyiciler tarafından ilgi gördü.

‘ADININ DAHİ DOĞRU KOYULAMADIĞI BİR MESELENİN ÇÖZÜMÜNÜ NASIL BULACAKSINIZ, TARTIŞACAKSINIZ’

Prof. Dr. Mehmet Okuyan, İsrail sorunu ve Filistin davasının birçok yerde ‘Filistin sorunu’ başlığı ile verildiğini söyleyerek, “Bu İsrail sorunu ve Filistin davası, birçok konferansta, akademik toplantılarda, televizyon programlarında ‘Filistin sorunu’ başlığıyla veriliyor. Adının dahi doğru koyulamadığı bir meselenin çözümünü nasıl bulacaksınız, tartışacaksınız? Bu hususta sorunun temelini baştan doğru algılamalıyız. Sorun olan Filistin değil; Filistin davadır, İsrail sorundur. “1948’de İsrail’in o coğrafyadaki hakim olduğu alan maksimum yüzde 5’ti, 2023’te ise bulundukları coğrafyanın yüzde 95’ini ele geçirdi. Şimdi de Gazze’nin kuzey bölgesini boşaltarak limanını da ele geçirdi. Halâ da bölgeleri işgal etmeye devam ediyor. 42 gündür, 5 binden fazlası çocuk olmak üzere 11 bin insanı bu hayattan kopardılar. Bu zulümleri de durmayacak; İsrail’in yolculuğu bundan ibaret değildir. Bayrağındaki ifadeler, Fırat ve Nil Nehri’ni sembolize eder ve o coğrafyayı ele geçirme amacı güden Siyonist bir ideoloji temsil eder. ‘Bu davanın bize ne faydası var’ diye söylenenlere sesleniyorum; o bayrakta ifade edilen topraklar içerisinde bizim topraklarımız da var. Bu nedenle aslında Yahudilere değil; Siyonistlere düşmanlık besliyoruz. İnsanlığa düşman olan Siyonistlere düşmanız, Siyonistlerin durmaya niyetleri yoktur. Camileri, kiliseleri ve hastaneleri vuruyorlar, ayrıca bu katliamlara karşı çıkan Yahudileri de vuruyorlar. Bu bir savaş değildir, bir tarafta masumlar varken diğer tarafta bir terör güruhu var. Bu bir katliamdır, soykırımdır” diye konuştu.