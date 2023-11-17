Göçmen Kaçakçılığı operasyonunda 5 yabancı uyruklu şahıs sorgulandı
Göçmen Kaçakçılığı İle Mücadele ekipleri Düzensiz Göç ile Mücadeleye Yönelik Huzur operasyonu düzenledi. Bu kapsamda 5 yabancı uyruklu şahıs sorgulandı,2 aranan şahıs yakalandı.
- 17.11.2023 19:43
- Güncelleme: 17.11.2023 19:43
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı İle Mücadele ekiplerinin 32 noktada 149 personelle düzenlediği Düzensiz Göç ile Mücadeleye Yönelik Huzur Uygulamasında 5 yabancı uyruklu şahıs sorgulandı, 6 metruk bina, 6 umuma açık işyeri, 1 araç kontrol edilirken, 2 aranan şahıs yakalandı ve 1 muhtelif uyruklu şahsa işlem yapıldı.
1ha
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