Prof. Dr. Öner: 'Şehitlerimize layık vatan evlatları olmaya çalışıyoruz'

Millet Bahçesi’nde bulunan Büyükşehir Belediyesi Sanat Galerisi’nde 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 110’uncu yılı için sergi düzenlendi. Galeride kendi koleksiyon parçalarını sergileyen Prof. Dr. Gökalp Öner: “Bugün 18 Mart önemli bir gün. Çanakkale Zaferi’nin 110’uncu yıl dönümü. Vatan toprağımızın her santimetre karesi şehitlerimizin kanlarıyla sulandı. Biz de onlara layık vatan evlatları olmaya çalışıyoruz. Bugün hem şehitlerimizi anmak hem de Çanakkale ruhunu yaşamak için kendi koleksiyonumdan parçaları sergilemek istedim. Çanakkale’nin en önemli aktörlerinden birisi Mustafa Kemal Atatürk yaptığı manevralarla savaşın seyrini değiştiriyor. Burada özellikle Atatürk’te de benzerleri olan 4 tane çok önemli gümüş madalyası var. Bunları savaşta gösterdiği başarılardan almış. Bizzat kendisinin kullandığı topçu kılıcı ve silahları bulunmakta. Çanakkale savaşının simgesi haline gelen Seyit Onbaşı’nın orijinal fotoğrafı bulunuyor. Sergiye katılanlar bunları görecekler. Atatürk’ün hayatını kurtaran saatin bir benzeri de burada sergileniyor. Aynı zamanda Ramazan ayındayız. Bu ayın bir manevi var. Kendi koleksiyonumdan el yazması çok önemli hattatlarımızın Kur’an-ı kerimleri bulunmakta. Bir hafta boyunca sergimiz açık olacak. Herkesi bekliyoruz” ifadelerini kullandı.