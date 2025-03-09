Prof. Dr. Pelin Gündeş Bakır Trafikte Saldırıya Uğradı: 'Ailemle tehdit altındayız'

Bakır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul’dan Ankara’ya giderken bir aracın kendilerini taciz ettiğini ve bilerek çarptığını belirtti. Olay sırasında araçta çocuğunun da bulunduğunu ifade eden Bakır, yaşananları "büyük bir tehlike" olarak nitelendirdi.

"Silahlı Koruma Kararı Uygulanmıyor"

Bakır, daha önce evinin önünde iki el silah ateşlendiğini de hatırlatarak, "Hakkımda silahlı yakın koruma kararı var, ancak İçişleri Bakanlığı bunu uygulamıyor. Biz kamuya mal olmuş insanlarız," dedi. Saldırının ardından şüphelinin yakalandığını ve çok sayıda sabıkası olduğunu belirten Bakır, yaşananların ciddi bir güvenlik sorunu oluşturduğunu vurguladı.

Geçmişte de Tehdit Edilmişti

Suriyelilere yönelik eleştirileri nedeniyle AK Parti’den ihraç edilen eski Kayseri milletvekili Bakır, üç yıl önce ailesiyle tehdit edildiğini açıklamış ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a koruma taleplerine yanıt verilmediğini iletmişti. Son yaşanan olaylar, Bakır’ın güvenlik endişelerini yeniden gündeme taşıdı.