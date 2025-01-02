Prof. Nevzat Tarhan Erciyes Kayak Merkezi'ne çıktı

Son 20 yıl içerisinde en erken sezon açılışını yaparak 19 mekanik tesisi, 40 pisti, 120 kilometre pist uzunluğu ile kayak tutkunlarına unutulmaz bir deneyim sunan Erciyes Kayak Merkezi özellikle hafta sonları on binlerin akınına uğruyor.

Başkan Büyükkılıç liderliğindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin yatırımları ile Türkiye’nin bir numarası olan dünya standartlarındaki Erciyes Kayak Merkezi dolup taşarken Büyükkılıç da merkezdeki hizmetleri yakından takip ederek kayak severlerle bir araya gelmeye devam ediyor.

Başkan Büyükkılıç bu kez, konferans vesilesiyle kentte bulunan Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü ve Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan ile birlikte Erciyes Kayak Merkezi’ni ziyaret etti.

Yoğun bir hafta sonu daha yaşayan Erciyes Kayak Merkezi’ne gelen kayak severlerle yakından ilgilenen Büyükkılıç, Prof. Dr. Tarhan’a tesisleri gezdirdi. Teleferiğe de binen Başkan Büyükkılıç ve Tarhan, vatandaşlarla sıcak ve samimi sohbetler gerçekleştirdi.

Kayak Severlerden Erciyes’e Tam Not

Büyükkılıç ve Tarhan’ın kayak severlerle sohbetleri esnasında bir kayak sever Erciyes Kayak Merkezi’nden, ‘Avrupalı gibi hissettiğimiz tek kayak merkezi burası. Her yeri gezdim, ekonomik açıdan da çok güzel bir yer. Belediyenin tesislerinde insanların uygun fiyata bir şeyler yemesi çok iyi’ sözleri ile övgüyle bahsetti.

“Burası Çok Gelişmiş”

Başkan Büyükkılıç da Erciyes’in ayrı bir yere sahip olduğunu kaydederken, Prof. Dr. Nevzat Tarhan ise gelip görünce daha iyi anlaşıldığını ifade ederek, “Burası çok gelişmiş. 100 kilometre üzerinde pist varmış” dedi.

Büyükkılıç, kayak severlerle günün anısına bol bol hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan’a Erciyes Kayak Merkezi ziyaretinde Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan da eşlik etti.