Protokol, bayramlaşmada vatandaşla buluştu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş ve Vali Gökmen Çiçek ile birlikte Hunat Camii’nde bayram namazı kılarak, vatandaşlarla bayramlaştı.

Hunat Camii’nde kılınan bayram namazında vatandaşlarla da tek tek bayramlaşarak bayramlarını tebrik eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, huzur içerisinde bayramlara ulaşmayı da temenni etti. Elitaş, yapılan duaların Gazze’de ve tüm dünyada yaralara merhem olmasını diledi

Hep birlikte bayram namazını eda ettiklerini dile getiren AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, bugünkü yaptıkları dualarla Gazze’de tüm dünyada mazlum Müslümanların, mazlum insanların yaralarına merhem olmayı dileyerek, bayramın kardeşlik, birlik, beraberlik olduğuna vurgu yaptı.

“Bayram birlik, beraberlik, dayanışma, kardeşlik demektir”

Başkan Büyükkılıç yaptığı konuşmada bayramların birlik, beraberlik, dayanışma ve kardeşlik demek olduğunu ifade ederek, “Hem hemşehrilerimizin hem İslam aleminin Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyorum. İnşallah insanlığın kurtuluşuna vesile olsun diye dua ve temennide bulunuyorum. Bayram birlik, beraberlik, dayanışma, kardeşlik demektir. Bu anlayış içerisinde bayramı idrak edenlerden oluruz inşallah. Bereketli bir bayram yaşıyoruz. Ona inanıyoruz. Ramazan ayını geride bıraktık huzur içerisinde Allah’a şükürler olsun. Tekrar Ramazanlarına ve bayramlarına erişmeyi Mevla’m lütfetsin diyor, özellikle de Gazze’deki, Doğu Türkistan’daki mazlum coğrafyadaki müminlerin, Müslümanların, insanların da kurtuluşuna vesile olmasını, Müslümanların da uyanışına vesile olmasını temenni ederek hayırlı uğurlu olsun diyorum bayramlarımız” diye konuştu.

Hunat Camii’ndeki bayram namazında Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Vali Gökmen Çiçek, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, önceki dönem Büyükşehir Belediye Başkanlarından Mustafa Çelik, il protokolü ve vatandaşlar yer aldı.

Bayram namazı sonrasında AK Parti İl Gençlik Kolları tarafından vatandaşlara lokum ikram edildi.