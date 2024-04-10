Yeni muhtarın Türk bayrağı hassasiyeti

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde yeni seçilen muhtar Osman Korkmaz, ilk iş olarak mahallesinin tepesinde bulunan Türk bayrağını yeniledi.

Yeni muhtarın Türk bayrağı hassasiyeti
Kayseri GündemEditör

Kayseri’nin Tomarza ilçesinde yeni seçilen muhtar Osman Korkmaz, ilk iş olarak mahallesinin tepesinde bulunan Türk bayrağını yeniledi.

İlçeye bağlı Kuşcağız Mahallesi’nde bir oyla rakibini geçerek muhtar seçilen Osman Korkmaz, ilk iş olarak mahallenin en tepe noktasında bulunan Türk bayrağını yeniledi. Muhtar tarafından mahallede yaşayan vatandaşların da yardımı ile indirilen direkteki yıpranmış Türk bayrağı yenisi ile değiştirilerek, yeniden göndere çekildi.

Yeni muhtarın Türk bayrağı hassasiyeti
İHA
Kayseri Gündem

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