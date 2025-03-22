Provokatif paylaşımlara yönelik operasyon: 9 kişi gözaltına alındı
Siber Suçlarla Mücadele ve Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince sosyal medya provakatif paylaşımlara yönelik operasyon düzenledi. Toplamda 9 kişi hakkında 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik ve Suç İşlemeye Tahrik' suçundan gerekli adli işlemler başlatıldı.
Siber Suçlarla Mücadele ve Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonlar neticesinde, sosyal medyada “Polis vurcaz yarın silahlar hazır arkadaşlar” şeklinde paylaşım yapan O.K. (39) isimli şahıs tespit edilerek gözaltına alındı. Öte yandan, provokatif paylaşımlarla ilgili yapılan çalışmalar sonucu, Ç.A. (19), A.K. (31), M.M.T. (21), C.Ö. (45), V.Y.Ç. (21), A.C.A. (24), S.K. (22) ve T.F. (33) isimli 8 kişi daha yakalanarak, toplamda 9 kişi hakkında “Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik” suçlarından gerekli adli işlemler başlatıldı.