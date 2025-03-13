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Psikolojik sorunları olan adam evini yaktı: İtfaiye büyümeden söndürdü

Kayseri'de psikolojik sorunları olduğu iddia edilen şahıs yaşadığı evi yakmaya çalıştı.

Psikolojik sorunları olan adam evini yaktı: İtfaiye büyümeden söndürdü

Olay, akşam saatlerinde Gülük Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre psikolojik rahatsızlığı olan M.K. yaşadığı evi ateşe verdi. 

Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şahıs itfaiye ekipleri tarafından evden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İtfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürürken bina boşluğuna dolan dumanı tahliye etti.

Haber Merkezi

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